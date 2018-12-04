Тюмень за день: 4 декабря

Фото Ирины Алькаевой

Глава Тюменского СКР проведет онлайн-прием в соцсети "ВКонтакте"

Руководитель следственного управления СК России проведет онлайн-приём граждан для пользователей социальной сети "ВКонтакте" по вопросам невыплаты заработной платы, ятрогенных преступлений, а также по вопросам расследования преступлений общеуголовной направленности, отнесенные к компетенции органов следствия СКР.

Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю.

Самые сказочные сани промчатся по Комсомольскому скверу

Открытый городской конкурс "Парад саней" пройдет в сквере Комсомольском в Тюмени 22 декабря. Принять участие в шествии необычных зимних саней приглашают всех желающих.

Известный продюсер и режиссер Лина Арифулина поделилась опытом с тюменскими предпринимателями

30 ноября и 1 декабря известный продюсер и режиссер, эксперт по публичным выступлениям Лина Арифулина вела в Тюмени практикум для предпринимателей. Автор громкого проекта "Фабрика звезд" впервые выступила в Тюмени с авторской программой "Публичность. Харизма. Власть впечатлений". Участниками авторского практикума стали тюменские предприниматели.

ТКТО заняло второе место в международном конкурсе "Медиалидер-2018"

Жюри международного конкурса "МЕДИАЛИДЕР-2018" подвело итоги и определило список победителей, в число которых вошел проект Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) в номинации "Лучшее digital-издание государственной/муниципальной структуры". Проект ТКТО занял второе место.

В Тюмени ищут очевидцев ДТП с пешеходом на Салаирском тракте

Госавтоинспекция Тюменской области просит откликнуться очевидцев наезда на пешехода на Салаирском тракте. ДТП напротив строения 1 случилось еще 15 октября. Здесь автомобилем Toyota Corolla белого цвета была сбита женщина. Обстоятельства аварии выясняются.