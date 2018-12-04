ТКТО заняло второе место в международном конкурсе "Медиалидер-2018"

Жюри международного конкурса "МЕДИАЛИДЕР-2018" подвело итоги и определило список победителей, в число которых вошел проект Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) в номинации "Лучшее digital-издание государственной/муниципальной структуры". Проект ТКТО занял второе место.

Как рассказали в пресс-службе ТКТО, награждение прошло 30 ноября в Москве в Аудиториуме. Лидером в номинации стал проект Министерства здравоохранения Алтайского края, бронза досталась Корпоративному изданию сочинского водоканала.

"Для нас это большая награда. Мы ежедневно обновляем новости на сайте, у нас выходит ежедневная афиша мероприятий, новые интересные статьи, интервью с артистами учреждений. Надеемся, что сайт будет полезен не только тюменцам, но и гостям нашего прекрасного города", - отметила начальник отдела по связям с общественностью ТКТО Елена Крук.

Всего в конкурсе участвовало более 300 проектов, из них в шорт-лист вышли 84. Всероссийский конкурс корпоративных СМИ "Медиалидер – 2018" проводится с 2017 года. В нем участвуют авторы и авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур из России и СНГ, выпускающие корпоративные газеты, журналы, digital-издания, ведущие сайты, интернет-порталы, теле- и радиопрограммы, блоги, страницы, группы в социальных сетях, а также специальные издательские проекты, увидевшие свет в 2017-2018 годах. Это СМИ, созданные как для внутренней аудитории организации – сотрудников, решающие задачи внутрикорпоративных коммуникаций, так и медиа, рассчитанные на привлечение клиентов и инвесторов.

Организаторы конкурса – издательский дом "Имидж-Медиа" и журнал "Пресс-служба".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.