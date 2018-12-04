Известный продюсер и режиссер Лина Арифулина поделилась опытом с тюменскими предпринимателями

Фото пресс-службы Корпорации «Бизнес-Мастер»

30 ноября и 1 декабря известный продюсер и режиссер, эксперт по публичным выступлениям Лина Арифулина вела в Тюмени практикум для предпринимателей. Автор громкого проекта "Фабрика звезд" впервые выступила в Тюмени с авторской программой "Публичность. Харизма. Власть впечатлений". Участниками авторского практикума стали тюменские предприниматели.

В любой сфере жизни, от бизнеса до отношений в семье, итог каждой коммуникации между людьми зависит от того, как человек умеет управлять своими и чужими эмоциями,справляться с волнением, импровизировать и отвечать на неудобные вопросы, видеть и реагировать на манипуляции, "включать" харизму в нужное время.

Особое внимание в авторской программе Лины Арифулиной уделяется умению настраивать голос и преодолению страха публичного выступления. Каждый участник практикума попробовал себя в роли выступающего перед аудиторией и получил индивидуальную обратную связь от известного эксперта по публичным выступлениям. Лина Арифулина работала со штабом президента РФ и продолжает консультировать известных и влиятельных персон страны уже более 15 лет.

"Как только вы перестаете говорить и думать о своей неуверенности, она уходит из вашей жизни", – считает Лина Арифулина.