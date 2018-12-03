Тюменцам расскажут о вечной мерзлоте и полярных экспедициях

Студенческое научное общество Arctic Research Community приглашает всех студентов на открытую лекцию Юрия Дворникова "Полярные исследования глазами молодого учёного", которая пройдет 5 декабря в Тюменской индустриальном университете.

Юрий Дворников – выпускник Московского государственного университета, географический факультет, кафедра Картографии и геоинформатики (2012), научный сотрудник Института Криосферы земли СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук (2016).

В своей лекции он расскажет о возможностях, открывающихся перед учёными, которые занимаются арктическими проблемами. Сфера научных интересов самого спикера: геоинформационное картографирование, термокарстовые озера, криогенные процессы, дистанционное зондирование в геокриологических исследованиях.

Юрий участвовал в двух сезонных Российско-Антарктических экспедициях в Антарктиду, работал в Якутии, но основное направление его деятельности – это ежегодные исследования полуостровов Ямал, Гыдан и Тазовский в Арктической зоне РФ, где он изучает термокарстовые озёра и криогенные процессы.

Юрий Дворников входит в сообщество молодых мерзлотоведов PYRN, а также ассоциацию молодых учёных в области полярных исследований APECS.

В 2017 году доклад Юрия Дворникова на II Азиатской конференции по мерзлотоведению (ACOP2017) был отмечен как выдающийся и удостоен награды Международной ассоциации по мерзлотоведению (IPA) и Международного сообщества молодых мерзлотоведов (PYRN).

Также во встрече примет участие Артём Хомутов — выдающийся современный исследователь Ямала и Гыдана, ведущий научный сотрудник Института Криосферы Земли.

Место встречи: 7 корпус ТИУ (Мельникайте, 70), аудитория 903.