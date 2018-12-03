Дети собрали две тонны кормов для обитателей зоопитомника

Школьники, учителя, детсадовцы, родители и педагогический отряд О’ВиС в ходе благотворительной акции "Помощь Лукоморью" за шесть дней собрали около двух тонн кормов для кошек, собак и птиц, обитающих в тюменском зоопитомнике. 29 ноября гуманитарный груз, в том числе игрушки, когтеточки и многое другое, передали адресату.

"Эта акция приурочена к завершению года добровольца в России, и мы надеемся, что ребята, которые помогли приюту, запомнят, что внесли свою лепту в спасение братьев наших меньших. Я думаю, у них на всю жизнь сложится бережное отношение к царству природы", – отметила начальник отдела воспитания и социализации Информационно-методического центра Тюмени Наталья Кузнецова.

К акции подключились 15 школ и 18 детских садов Тюмени, а самые активные добровольцы смогли познакомиться с обитателями приюта. Сегодня там проживают разные животные: экзотический ленивец, еноты, обезьяны, медведи, леопард и те, от кого отказались хозяева: кошек здесь больше полусотни.

"Не все животные брошенные, часть мы приобрели самостоятельно, часть переехала в питомник из цирков. Есть и звери, которых чудом удалось спасти: енотовидную собаку раненой нашли под Ирбитом, привезли на лечение, она так и осталась в приюте, также выходили маленькую косулю и песца, которому оторвало лапу", – говорит директор питомника "У Лукоморья" Сергей Самарцев.

Корма, который собрали волонтеры, должно хватить на полгода, отметили в городском департаменте образования.