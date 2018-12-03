Преподаватель из Ишима выиграла в конкурсе методических разработок

20:24 02 декабря 2018
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pixabay.com

Преподаватель Ишимского многопрофильного техникума Светлана Астаева заняла первое место на всероссийском конкурсе "Передовые практики методических разработок 2018 для системы среднего профессионального образования".

Награждение победителей состоялось в Москве на форуме федеральных учебно-методических объединений в системе среднего  профессионального образования.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, на конкурсе Светлана Астаева выступала в номинации "Эффективные методики подготовки к демонстрационному экзамену". Она представила коллегам готовые схемы, которые они могут внедрить в своих колледжах и техникумах. 

Конкурс проходил при поддержке Министерства просвещения РФ в три этапа. Финалисты, прошедшие экспертизу и заочный отбор, презентовали свои разработки экспертному совету и педагогическому сообществу. 

Работы победителей попадут в базу лучших методических разработок Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования на сайте fumo-spo.ru.

Теги: Ишим , конкурс , педагоги
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