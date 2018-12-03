Преподаватель из Ишима выиграла в конкурсе методических разработок

Преподаватель Ишимского многопрофильного техникума Светлана Астаева заняла первое место на всероссийском конкурсе "Передовые практики методических разработок 2018 для системы среднего профессионального образования".

Награждение победителей состоялось в Москве на форуме федеральных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, на конкурсе Светлана Астаева выступала в номинации "Эффективные методики подготовки к демонстрационному экзамену". Она представила коллегам готовые схемы, которые они могут внедрить в своих колледжах и техникумах.

Конкурс проходил при поддержке Министерства просвещения РФ в три этапа. Финалисты, прошедшие экспертизу и заочный отбор, презентовали свои разработки экспертному совету и педагогическому сообществу.

Работы победителей попадут в базу лучших методических разработок Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования на сайте fumo-spo.ru.