Кросскультурный штурм провели в Тюменском районе

Проект "Кросскультурный штурм-2018" завершился в Тюменском районе. Он проходил в трех образовательных учреждениях и включал несколько этапов.

В летний период на территориях коворкингов библиотек района была организована "Школа актива", в рамках которой обучение прошли 75 детей. Они изучали такие темы, как: народы Тюменского района, религии мира, конфессии Тюменского района, межнациональные, межконфессиональные конфликты, управление конфликтами, киберэкология, новейшие информационные технологии, способы взаимодействия с информацией в XXI веке.

В течение акции проходили различные акции. Подведение итогов состоялось на форуме, в рамках которого три команды решали задачи по информационной безопасности в сети Интернет и межкультурные вопросы. Товарищи по школе спешили поболеть за любимые команды, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Участники соревновались в изготовлении социальных роликов на тему "Защити младшего брата от беды", представляли домашнее задание - сцену с примером разрешения конфликта, отвечали на вопросы о народах и конфессиях Тюменского района, героях Великой Отечественной войны и героях России, брали интервью у волонтеров и людей из зала.

Всего более 800 жителей Тюменского района были привлечены к теме межкультурного диалога.

Проект "Кросскультурный штурм-2018" стал победителем в первом конкурсе президентских грантов в сфере укрепления межнационального и межрелигиозного согласия. Разработан командой специалистов в сфере гармонизации межнациональных и межэтнических отношений. В качестве волонтеров привлекались студенты ТюмГУ.