Нейрохирурги тюменской больницы удалили спинномозговую грыжу младенцу

В Областной клинической больнице №2 в Тюмени нейрохирурги провели сложную операцию по удалению спинномозговой грыжи у новорожденного ребенка. По размерам грыжевой мешок был сопоставим с головой младенца.

Как сообщила пресс-секретарь медучреждения Анастасия Дембицкая, такая патология встречается с частотой всего 1-2 случая на тысячу родов. У девочки, которая появилась на свет раньше срока с весом всего 900 граммов, была обнаружена тяжелая форма врожденной спинномозговой грыжи. Серьёзная аномалия угрожала жизни ребенка.

В нейрохирургическом отделении ОКБ №2 после необходимого обследования юную пациентку направили в операционную. За почти трехчасовую операцию нейрохирург Сайди Гаибов удалил грыжу и предотвратил дальнейшее повреждение спинного мозга. По его словам, это был один из сложнейших случаев за его врачебную практику: крошечный пациент, миниатюрные спинной мозг и корешки спинномозговых нервов, операционное поле – всего несколько сантиметров.

Нелегко пришлось и анестезиологу Елене Егоровой: кроме поддержания жизненно важных функций, нужно было исключить потерю крови: даже 30 миллилитров для недоношенного новорожденного с экстремально низкой массой тела – крайне опасно.

Через несколько дней ребенка перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных. В настоящее время малышка рядом с мамой набирает вес под присмотром специалистов тюменского перинатального центра. Предстоит пройти реабилитацию, которая позволит ребенку нормально развиваться.