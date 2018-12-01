Тюменские мастерицы принимают пряжу для помощи недоношенным детям

В Тюмени собирают пряжу, чтобы связать теплые вещи для недоношенных детей. Из нее будут изготавливать одежду без пуговок и узелков, швов и резинок, с открытыми местами для катетеров.

Пряжу для помощи недоношенным малышам можно приносить в клуб "28 петель", по адресам: студия "Нежно" (ул. Республики, 92), студии вязания Bobini (ул. Республики, 26, офис 400) и магазин "Крохотные детки" (ул. Осипенко, 81, офис 609). Пряжа обязательно должна быть стопроцентно шерстяной или хлопковой, пишет "Вслух.ру".

Вопросы, связанные с пряжей и работой клуба "28 петель", можно задать в личных сообщениях группы https://vk.com/28petel_tmn.