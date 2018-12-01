Кубок "Дружбы народов" по мини-футболу провели среди тюменских диаспор

Международный турнир по мини-футболу за кубок "Дружбы народов" провели в Тюмени в рамках проекта "Единства нации". Всего в соревнованиях приняли участие 130 человек из 13 национальных сообществ.

Лидером стала сборная Азербайджана, второе место заняла сборная лезгинов, а третье — сборная России. Турнир прошел под девизом: "Национальностей много, игра одна!".

Руководитель проекта Мунис Мустафаев отметил, что стояла задача в условиях спортивной борьбы создать межкультурный диалог, чтобы диаспоры могли обменяться опытом и узнать о культуре других национальностей.

"Футбол - один из видов спорта, в который играют в каждом уголке мира, он объединяет множество людей разных национальностей. В Тюмени проживает более ста людей разных национальностей, футбол может собрать их на одной площадке", — прокомментировал он.

На участие в турнире заявились 25 команд, но по футбольному регламенту отбор прошли 13. Все с разным уровнем подготовки: любители, профессиональные спортсмены и бывшие игроки, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Напомним, турнир за кубок "Дружбы народов" проходит с 2017 года.