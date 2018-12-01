В Тюменской области проводится профилактика ВИЧ-инфекции

В Тюменской области проводятся меры усиленные по своевременному выявлению ВИЧ-инфекции. В 2018 году более 388 тыс. тюменцев сделали соответствующий анализ – это почти треть населения юга региона. Такую возможность получают, в том числе, жители труднодоступных населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе Центра профилактики и борьбы со СПИД, в этом году тюменские медики в содружестве с реабилитационным центром помощи наркозависимым "Поколение" реализуют новый для России проект "Тестирование на ВИЧ жителей труднодоступных населенных пунктов". Внимание медиков приковано к жителям отдаленных сел и деревень Нижне-Тавдинского и Тобольского районов. В тестировании были задействованы реабилитационные центры для наркопотребителей этих территорий.

Руководитель центра "Поколение" Наталья Устюжанина рассказала, что в рамках проекта у 821 протестированных получено 19 положительных результатов. Это люди разных возрастов и социального положения.

"Несмотря на то, что тест на ВИЧ прошло больше людей, чем в прошлом году, число вновь выявленных ВИЧ-положительных тюменцев уменьшилось почти на 11%. На сегодняшний день в Тюменской области живут 16950 человек с таким диагнозом, что составляет 1,1% населения", - отметила она.

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по вопросам ВИЧ-инфекции Ольга Саража прокомментировала, что в регионе наблюдается снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции, в то же время инфекция распространяется среди общего населения, преобладает половой путь передачи. В 2018 году таким путем заразились 59% вновь выявленных пациентов.

Отметим, центр "Поколение" получил президентский грант на продолжение проекта тестирования в труднодоступных населенных пунктах.