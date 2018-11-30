В Тюмени состоялась конференция по развитию культурно-познавательного туристского маршрута "Императорский маршрут"

Фото: Даня Савиных

Конференция по развитию культурно-познавательного туристского маршрута "Императорский маршрут" состоялась в Тюмени 29 ноября в рамках туристского форсайт-форума "Сибирь-Урал". В мероприятии приняли участие российские эксперты, представители органов исполнительной власти в сфере туризма из 15 регионов страны, СМИ.

Конференция объединила представителей органов власти и туристского бизнеса из Уральского и Сибирского федеральных округов, Кировской, Орловской, Воронежской областей, Москвы и Санкт-Петербурга и других субъектов России. Среди экспертов - представители Фонда "Елисаветинско-Сергиевского просветительское общество", Комитета по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры Российской Федерации, Российского союза туриндустрии.

Национальный туристский проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", Комитетом по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры России. Координатором Проекта выступает Тюменская область, участниками являются 14 регионов Российской Федерации.

В рамках конференции обсуждались вопросы реализации Национального туристского проекта "Императорский маршрут", перспективы его развития. Состоялась презентация туристских маршрутов регионов-участников. Одним из вопросов стала реализация проекта в рамках программы детского туризма "Моя Россия".

Как отметили эксперты, в Тюменской области за последние полтора года в разы вырос туристический поток.

"Во многом это произошло именно благодаря туристскому маршруту "Императорский маршрут". Работа, которая проводилась по этому проекту, не велась ни на одном другом маршруте и является беспрецедентной. Важно то, что крупные туроператоры пришли в регион и работают с местными туристическими фирмами, формирующими маршрут, а это значит, что данный тур является интересным и продаваемым", - подчеркнула руководитель Комитета по импортозамещению Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Отметим, туристский форсайт-форум "Сибирь-Урал" проходит в Тюменской области 29-30 ноября. Мероприятия запланированы в Тюмени и Тобольске, в них принимают участие официальные делегации региональных органов исполнительной власти в сфере туризма, а также иностранные гости и эксперты.

Основной целью туристского форсайт-форума "Сибирь-Урал" является продвижение туристского потенциала регионов Российской Федерации, развитие внутреннего и въездного туризма.

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.