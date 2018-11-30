Эксперты в сфере туризма открывают для себя Тюменскую область

Фото: Даня Савиных

Современные тренды и перспективы развития туристической отрасли, туристический потенциал российских регионов и возможности Тюменской области в этой сфере обсуждали на туристском форсайт-форуме "Сибирь-Урал", который проходит в Тюмени и Тобольске 29-30 ноября.

В мероприятии принимают участие официальные делегации региональных органов исполнительной власти в сфере туризма, а также иностранные гости и эксперты. В их числе руководитель комитета по реализации программы импортозамещения при экспертном совете по развитию туризма при Министерстве культуры РФ Майя Ломидзе, руководитель паломнических и туристских программ Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Марина Кирова, координатор программы детского туризма "Моя Россия", член Российского союза туриндустрии, генеральный директор ООО "СБО – Служба бронирования отелей" Марина Лабутина, директор Национального туристического офиса Республики Хорватия Райко Ружичка и другие представители туриндустрии. Многие из них отметили существенный рывок в развитии тюменского туризма.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с приглашенными экспертами в рамках совещания, туризм в Тюменской области уже перешел от стадии второстепенного явления к полноценной отрасли, которая продолжает активно развиваться.

"Мы рассматриваем туристическую отрасль как комплекс, который в ближайшие годы позволит нам сделать настоящий рывок в развитии малого и среднего бизнеса. Здесь как раз могут проявить себя индивидуальные предприниматели и небольшие компании, которые будут создавать глобальный туристический продукт. Для этого есть все, в том числе среди наших преимуществ - Тобольск, история императорской семьи, нефть. Одним из брендов может стать медицинский туризм", – отметил Александр Моор.

По словам губернатора, Тюменская область ищет свою нишу и открыта для успешного отечественного и зарубежного опыта. В регионе уже сейчас создается достойная инфраструктура: есть современные аэропорт, вокзалы, качественные дороги, строятся отели, в том числе от международных крупнейших компаний, появляются объекты сферы питания, появляются новые предложения от музеев и турагентств. Развиваются различные направления: событийный, культурно-познавательный, санаторно-курортный, медицинский туризм.

В числе последних наиболее ярких проектов – "Императорский маршрут", координатором которого является Тюменская область. Александр Моор поблагодарил всех его организаторов и участников, в том числе Министерство культуры России и Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

По словам Марины Кировой, "Императорский маршрут" объединил 14 регионов России, в него включено 57 музеев страны. Интерес к программе проявляют как российские, так и европейские туроператоры. В планах на будущий год - расширение круга тем и географии маршрута, обучение экскурсоводов и их сертификация. Для развития проекта "Моя Россия" эксперты предложили активизировать взаимодействие по обмену туристическими детскими и взрослыми группами между регионами, входящими в "Императорский маршрут".

Как подчеркнула Майя Ломидзе, самый важный показатель туристической привлекательности территории – когда турист хочет вернуться. И Тюменская область выбрала верную стратегию развития туризма, доказательство тому – огромный рывок, который удалось сделать за последние полтора года.

"Тюменская область стала ярко видна на туристической карте России, надеемся, что через какое-то время она будет видна и на карте мира. Многое сделано, но нужна большая системность в развитии отрасли. То, что такой форум проходит в Тюмени – шаг к ее формированию. У региона много преимуществ по сравнению с другими территориями, находящимися в тех же широтах. Это хорошая инфраструктура, транспортное сообщение. В регионе есть такая жемчужина, как Тобольск. В этом городе можно пережить уникальные впечатления, что для современного туриста очень важно. Тюмень флагман и двигатель "Императорского маршрута" и здесь тоже много уникальных вещей, которые становятся центром притяжения. Тюмень до сих пор ассоциируется с нефтью и холодом, но даже на основе этих факторов удается создавать новые привлекательные предложения", - прокомментировала она.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев сообщил, что в ближайшее время планируется особое внимание уделить развитию медицинского туризма. "Вся необходимая база для этого в регионе есть, поэтому проект "Сибирское здоровье" может стать еще одним узнаваемым брендом, который мы сможем продвигать", - отметил он. Примечателен и тот факт, Тюменская область вошла в перечень пилотных субсидируемых приоритетных туристских маршрутов, наряду с такими регионами как Карелия, Алтай, Краснодарский край.

В рамках форсайт-форума в Тюмени экспертам удалось пообщаться на различных тематических секциях. Так, на секции "Межрегиональные маршруты "Сибири – Урала" выступило более 20 спикеров из 15 регионов России, которые рассказали о туристическом потенциале своих территорий и о тех проектах, которые объединяют наши регионы единым маршрутом.

На координационном совете по туризму в УФО обсуждали вопросы туристического потенциала регионов России и создание межрегиональных маршрутов для туристов, говорили о проведении совместных инфотуров и создании единого календаря деловых и событийных мероприятий.

Участники секции "Сибирское гостеприимство" познакомились с сибирскими яствами, узнали о способах продвижения региона, эксперты поделились различными механизмами и инструментами.

Директор Национального туристического офиса Республики Хорватия Райко Ружичка впервые побывал в Тюмени и поделился своими впечатлениями от города и региона.

"Признаться честно, не ожидал, что город, настолько удаленный от Москвы, может рассматриваться как привлекательный туристический центр. Но прилетев сюда, я понял, что ошибался. В Тюменской области потенциал для туризма очень серьезный. Не только российские граждане, но и европейские туристы могут быть очень заинтересованы в посещении этой территории. Здесь очень много того, что может быть интересно гостям – начиная от культуры, истории, заканчивая термальными источниками, охотой, ресторанами и вкусной кухней. Осталось только грамотно это упаковать, чтобы любой желающий смог выбрать для себя что-то интересное", - сказал гость из Хорватии.

В Тобольске деловая программа переплетается с культурной. 30 ноября состоится экскурсия для гостей региона по объектам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Перед отъездом 1 декабря делегации также успеют посетить Дом-музей Григория Распутина в селе Покровском.

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.