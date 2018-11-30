В Тюмени открылась почта Деда Мороза

В главном отделении Почты России Тюмени (ул. Республики, 56) установлен новогодний ящик для приема писем и открыток в адрес Деда Мороза. Тюменцы и гости города могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника до 23 декабря.

К отправке принимаются письма и открытки, оплаченные по установленному тарифу пересылки по России.

"Помимо стандартных почтовых конвертов в адрес доброго волшебника отправляются авторские конверты, украшенные наклейками или рисунками новогодней тематики. Такие почтовые отправления всегда обращают на себя внимание сотрудников почты и дарят позитивные эмоции получателю", — рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями осуществляется ежедневно, все они своевременно будут доставлены адресату.