О распределении бюджетных мест расскажут на дне открытых дверей ТюмГУ

Фото с сайта ТюмГУ utmn.ru

Порядка 70% бюджетных мест в Тюменском государственном университете приходится на естественно-научные и технические направления подготовки, а почти треть мест, выделенных для гуманитариев, достанется педагогам, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Последнее время при распределении контрольных цифр приема профильное министерство делает ставку на подготовку инженеров, специалистов в области информационных технологий, гео-, биоэкологии.

В 2019 году Тюменский госуниверситет предлагает 1853 бюджетных места по различным программам очного образования: на бакалавриате и специалитете смогут бесплатно учиться 1335 человек, из них 897 – в Тюмени, 438 – в ишимском и тобольском филиалах; в магистратуре – 518 человек; для заочников есть 319 мест.

На технические и естественно-научные направления подготовки государство выделило 633 бюджетных места (это касается головного вуза). По сравнению с прошлым годом общая цифра почти не изменилась. Однако бюджетных мест стало значительно меньше на таких направлениях, как "География" (20) и "Экология и природопользование" (45). Вместе с тем на "Прикладную информатику" бюджетный набор увеличен до 60 мест.

Среди гуманитарных направлений подготовки бакалавриата и специалитета по количеству бюджетных мест снова лидирует педагогический профиль. На очное обучение будущих дефектологов и учителей выделили 92 бесплатных места, на 52 из них могут рассчитывать абитуриенты Института психологии и педагогики. Еще 40 мест – на направление "Педагогическое образование с двумя профилями" (математика и информатика; история и иностранный язык; русский язык и литература). Набора на "Дошкольное образование" в этом году не будет.

Подробнее о том, куда пойти учиться и где ситуация с бюджетными местами более благоприятная, абитуриенты и их родители узнают на Дне открытых дверей ТюмГУ. В этом году помимо традиционных интерактивных консультаций организаторы подготовили лекции, дискуссии, мастер-классы, конкурсы и многое другое.

День открытых дверей ТюмГУ пройдет 9 декабря в Тюменском технопарке по адресу: ул. Республики, 142. Начало в 11:00.

Чтобы стать участником, нужно пройти онлайн-регистрацию. Каждый получит ссылку на мобильное приложение с программой праздника и сможет выбрать интересующее мероприятие.