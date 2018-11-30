Денис Мацуев будет ездить по Тюмени на Volvo XC90

Фото предоставлено пресс-службой ТКТО

Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева всё ближе с каждым часом! И нам стало известно, на каком автомобиле маэстро будет передвигаться по областному центру – это респектабельный Volvo XC90, предоставленный "VOLVO Автоград"!

Музыкальное искусство и искусство машиностроения – похожи: в обоих случаях для того, чтобы "произведение" состоялось, нужны не только талант и мастерство, но и особое чутьё – чутьё, позволяющее создать целостный, гармоничный и прекрасный продукт.

Volvo XC90 полностью соответствует этим определениям. Его можно назвать произведением искусства, ведь он объединяет в себе великолепный дизайн, чистую, лаконичную роскошь и современные функции безопасности и комфорта для пассажиров. Каждая деталь продумана так, чтобы сделать процесс вождения проще, приятнее и спокойнее.

Благодаря технологии "Sensus" для управления системами автомобиля Вам достаточно лишь коснуться сенсорного экрана!

Различные режимы движения, такие как "Comfort" и "Off Road", подойдут для любого настроения и для любой дороги.

"Volvo" - это абсолютная безопасность: автомобили корпорации оснащены одним из наиболее передовых устройств для предотвращения столкновений.

И даже любителей академической музыки порадует Volvo XC90: его программное обеспечение способно воссоздать акустику концертного зала Гетеборга! Гетеборг – родной город "Volvo", где выступает национальный оркестр Швеции. Достаточно коснуться сенсорного экрана, чтобы изменить настройки акустической системы и выбрать, например, воспроизведение звучания, как в студии звукозаписи. Volvo XC90 - это поистине любовь с первой ноты!

То, что автомобиль для маэстро предоставит холдинг "Автоград", тоже символично: девиз "Автограда" - "Мы движемся вперёд!", а пианист Денис Мацуев двигает вперёд искусство – взращивая новые таланты, помогая региональным симфоническим оркестрам и по-своему, виртуозно интерпретируя лучшие произведения величайших композиторов мира!

Друзья, мы ждём Вас на Фестивале Дениса Мацуева!