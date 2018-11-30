Три спектакля из репертуара Тюменского драмтеатра покажут в последний раз

Фото: Таисия Шевченко, группа "Тюменский Большой Драматический Театр" / vk.com

В Тюменском драматическом театре анонсируют последние показы спектаклей "Одолжите тенора", "Метод Гренхольма" и "Пули над Бродвеем". В скором времени их уберут из репертуара театра.

8 декабря 2018 года тюменцам предлагают в последний раз посмотреть постановку "Одолжите тенора" по пьесе американского драматурга Кена Людвига. Впервые эту классическую комедию положений представили публике в марте 2013 года. В ролях: Валерий Рябков, Сергей Скобелев, Эвилина Ризепова, Александр Тихонов, Марина Карцева, Диана Быстрицкая, Татьяна Пестова, Александр Кудрин.

На 9 декабря 2018 года запланирован последний показ спектакля "Метод Гренхольма" каталонского драматурга Жорди Галсерана. Впервые на сцене Тюменского драмтеатра показали мир большого бизнеса, где нет места слабости, сентиментальности да и вообще обычным человеческим чувствам, в мае 2011 года. В ролях: Николай Аузин, Марина Карцева, Александр Тихонов, Сергей Скобелев.

20 января 2019 тюменцев приглашают на последний показ гангстерской комедии по мотивам одноименного киносценария Вуди Аллена "Пули над Бродвеем". Премьера спектакля состоялась в апреле 2012 года. В ролях: Александр Кудрин, Андрей Волошенко, Наталья Никулина, Владимир Ващенко, Николай Аузин, Марина Карцева, Татьяна Пестова, Геннадий Баширов, Ирина Халезова, Сергей Скобелев.