Тюменцы могут выиграть билеты в молодежный театр в "Афише Тюмень"

Бесплатные билеты на два спектакля молодежного театра "Ангажемент" могут получить подписчики проекта "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм".

Для участия в розыгрыше билетов на спектакль "Шесть блюд из одной курицы" "ВКонтакте" необходимо быть подписчиком группы, сделать репост конкурсной записи. При репосте оставить комментарий, состоящий минимум из трёх слов, под постом в группе и на своей странице. Победителя объявят 6 декабря.

Для участия в розыгрыше билетов на спектакль "Поместье ворона" в Инстаграме подписчик должен лайкнуть пост с розыгрышем и упомянуть в комментарии троих реальных друзей. Количество комментариев не ограничено, но повторять одних и тех же друзей нельзя. Один победитель станет известен 7 декабря.

Победители будет определены среди выполнивших все условия с помощью специального приложения. ВНИМАНИЕ! Победители получат по два билета каждый на спектакли. "Шесть блюд из одной курицы покажут в "Ангажементе" 7 декабря, а "Поместье ворона" 8 декабря.

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.