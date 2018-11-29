Сроки сдачи трех проблемных домов обсудили в Тюмени

Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства прошло в прокуратуре Тюменской области. Речь шла о судьбе недостроенных объектов в Тюмени, поселке Винзили и Тобольске.

На встрече был поднят вопрос о строительстве жилых домов в районе совхоза "Плодовый" в Тюмени. Директор подрядной организации ООО "ЭкоДом ЖБИ-1" Александр Палеев рассказал, что возведение жилых домов ГП-1 и ГП-2 почти завершено. Срок окончания строительства жилых домов ГП-3, ГП-4, ГП-5 перенесен застройщиком ООО "ЭкоДом Продакшн" на второй квартал 2019 года.

Сложнее обстоят дела с возведением многоквартирного дома в поселке Винзили Тюменского района. Застройщик ООО "УКС" начал его еще в 2015 году, ввести объект в эксплуатацию он должен был в четвертом квартале 2016 года. Застройщик несколько раз переносил сроки, сейчас денег на завершение строительства у компании нет. Об этом сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова. 23 ноября 2018 года в отношении директора ООО "УКС" было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.200.3 УК РФ. Сложившуюся ситуацию намерены дополнительно обсудить Главное управление строительства Тюменской области и районная администрация, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На заседании речь зашла и о долгострое в границах улиц Ремезова —Октябрьская — Ленская в Тобольске. Строительство было начато в 2011 году и затянулось из-за того, что застройщик незаконно увеличил этажность объекта. Для сохранения построенного дома в существующих параметрах были проведены мероприятия по изменению градостроительных регламентов охранных зон объектов культурного наследия Тобольска. В августе 2018 года в качестве новой подрядной организации было привлечено ООО "Жилищное строительство". Директор компании Азмет Хут проинформировал, что завершить объект планируется до конца этого года.