Тюменцев приглашают на гала-концерт "Золотого микрофона"

Фото: Сергей Елесин

Торжественное закрытие юбилейного фестиваля-конкурса "Золотой микрофон" состоится 2 декабря в 15 часов на сцене Дома культуры и творчества "Торфяник". На мероприятии огласят итоги, наградят победителей и представят лучшие творческие номера. В этом году конкурс расширил свою географию, на нем соберутся таланты со всей России.

В состав жюри вошли такие известные персоны, как народная артистка Беларусии, советская и белорусская эстрадная певица, участница первого состава ансамбля "Верасы" Ядвига Поплавская, худрук хоровой капеллы Тюменской филармонии Альберт Мишин, балетмейстер Свердловского театра музыкальной комедии Сергей Смирнов, главный режиссер Тюменского театра кукол Сергей Грязнов, рекордсмен книги рекордов России, силовой жонглер, артист Санкт-Петербургского цирка Игорь Попов и другие не менее интересные личности. Ознакомиться с полным составом жюри, их регалиями можно на сайте Центра культуры и творчества "Тюмень".

Конкурс собрал рекордное количество заявок участников с разных регионов. Финал обещает быть очень интересным и захватывающим. Лучшие номера выберут в различных номинациях, среди которых вокал, театр, хореография, инструментальное исполнительство, художественное слово и цирковое искусство.

Организаторами фестиваля – конкурса являются Департамент культуры Администрации города Тюмени и Центр культуры и творчества "Тюмень".

Журналисты могут посетить фестиваль и пообщаться с членами жюри на пресс-подходе, который состоится в ДКиТ "Торфяник" перед гала-концертом 2 декабря в 14:30.