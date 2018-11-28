В Тюмени обсудят развитие федерального туристского проекта "Императорский маршрут"

Конференция по развитию культурно-познавательного туристского маршрута "Императорский маршрут" пройдет в Тюмени 29 ноября в рамках туристского форсайт-форума "Сибирь-Урал". Мероприятие объединит российских экспертов, а также представителей органов исполнительной власти в сфере туризма из 15 регионов страны.

Конференция начнется в 12:30 в амфитеатре Музейного комплекса имени Словцова. В ней примут участие представители органов власти и туристского бизнеса из Уральского и Сибирского федеральных округов, Кировской, Орловской, Воронежской областей, Москвы и Санкт-Петербурга и других субъектов России. Среди экспертов приглашены представители Фонда "Елисаветинско-Сергиевского просветительское общество", Комитета по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры Российской Федерации, Российского союза туриндустрии.

Национальный туристский проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", Комитетом по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры России. Координатором проекта выступает Тюменская область, участниками являются 14 регионов Российской Федерации.

В рамках конференции планируется обсудить вопросы реализации "Императорского маршрута", перспективы его развития, провести презентации туристских маршрутов регионов-участников, обсудить вопросы реализации проекта в рамках программы детского туризма "Моя Россия"

Туристский форсайт-форум "Сибирь-Урал" состоится в Тюменской области 29-30 ноября. Мероприятия пройдут в Тюмени и Тобольске, в них примут участие официальные делегации региональных органов исполнительной власти в сфере туризма, а также иностранные гости и эксперты.

Основной целью туристского форсайт-форума "Сибирь-Урал" является продвижение туристского потенциала регионов Российской Федерации, развитие внутреннего и въездного туризма.

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.