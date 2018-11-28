Туристский форсайт-форум "Сибирь — Урал" пройдет в Тюмени и Тобольске

Туристский форсайт-форум "Сибирь-Урал" состоится в Тюменской области 29–30 ноября. Мероприятия запланированы в Тюмени и Тобольске, в них примут участие официальные делегации региональных органов исполнительной власти в сфере туризма, а также иностранные гости и эксперты.
В течение дня будут проводиться секции на темы: "Межрегиональные маршруты "Сибири — Урала", "Координационный совет по туризму в Уральском федеральном округе", "Сибирское гостеприимство".
На секции, посвященной международным маршрутам, будут презентованы регионы Сибири и Урала, а туристические фирмы расскажут о своих экскурсионных программах, которые могут быть интересны гостям из других регионов и стран.
На координационном совете по туризму в УФО обсудят вопросы туристического потенциала регионов России и создание межрегиональных маршрутов для туристов.
В рамках секции "Сибирское гостеприимство" выступят представители Ассоциации гостеприимства Тюменской области, отельеры и рестораторы, которые расскажут про сибирские блюда и "изюминках" гастрономической сферы Тюменской области.
Отдельным пунктом насыщенной программы обозначена конференция по развитию культурно-познавательного туристского маршрута "Императорский маршрут". В ней примут участие российские эксперты – представители Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО), руководитель комитета по импортозамещению Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, руководитель проекта "Top Trip Tip" (мобильные путеводители) Андрей Сулейков и другие. А также представители органов исполнительной власти в сфере туризма из 13 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Челябинскую, Свердловскую, Курганскую область.
30 ноября мероприятия продолжатся в Тобольске, где деловая программа будет переплетаться с культурной. В том числе состоится экскурсия по объектам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Перед отъездом 1 декабря делегации также успеют посетить дом-музей Григория Распутина в селе Покровском.
Отметим, основной целью туристского форсайт-форума "Сибирь — Урал" является продвижение туристского потенциала регионов Российской Федерации, развитие внутреннего и въездного туризма.
Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru