Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области ниже эпидпорога на 47%

По последним сведениям управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за неделю в регионе ОРВИ заболело более 12 тысяч человек. На данный момент заболеваемость невысокая — ниже эпидемического порога на 47%. По результатам исследований у заболевших регистрируются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

На территории Тюменской области от гриппа привито более 681 тысячи человек, то есть 46% от совокупного населения. В Роспотребнадзоре отмечают, что еще не поздно привиться против гриппа в частных и государственных медицинских организациях.

В целях профилактики ОРВИ специалисты рекомендуют тюменцам регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми и посещения общественного транспорта, избегать контакта с людьми, больными острыми респираторными заболеваниями, при посещении мест скопления людей и медицинских организаций пользоваться одноразовыми масками. Также нужно помнить о здоровом образе жизни, хорошем сне, сбалансированном питании и занятиях спортом. При первых симптомах заболевания лучше обратиться к врачу.