Робототехники Тюмени привезли с Кубка РТК четыре награды

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24 и 25 ноября в Санкт-Петербурге прошел финал соревнований по экстремальной робототехнике "Кубок РТК". На площадке своих роботов испытывали лучшие спортсмены со всей страны. По итогам соревнований тюменские спортсмены заняли четыре призовых места в каждой номинации: "Искатель", "Экстремал" и "ЭкстремалPRO".

В самой сложной номинации "ЭкстремалPRO" ученик Центра робототехники и АСУ (ЦРиАСУ) Максим Змановский занял 3 место с результатом 2965 баллов. Сложность номинации в том, что участник не находится на полигоне, а управляет роботом дистанционно, используя видеозрение. До второго места тюменцу не хватило 20 баллов. НО и третье место - это отличный результат, если участь в ЦРиАСУ Макс занимается с конца лета - все победы впереди.

В номинации "Искатель" тюменская команда "Автобот" (ДТиС "Пионер") заняла третье место, а в номинации "Экстремал" команды "ФМШ-бот" (физматшкола) и "Железная хватка" (гимназия № 21") заняли второе и третье места соответственно.

Все тюменские команды имеют возможность готовиться к финальным заездам на полигоне центра робототехники и АСУ. Именно Тюменская область стала первым в России регионом, где с 2017 года проводятся отборочные соревнования на федеральный финал соревнований "Кубок РТК" на собственном полигоне, отмечают в Региональном информационно-образовательном центре.