Кто же он – герой Тюмени? Узнаем при помощи конкурса в Инстаграме

Фото: ЦКиТ

Помощница Деда Мороза из Великого Устюга Василиса запустила на своей страничке в Инстаграм конкурс "Герои Тюмени". Условия очень просты, а победителю достанется главный приз – детский планшет.

Итак, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо нарисовать героя нашего города. Может быть, это пожарный или врач, а может быть - ты сам или твой папа? Решать только автору своего произведения. Затем необходимо выложить свой рисунок в инстаграм с хештегом #героитюмени, подписаться на страничку Василисы – @geroityumen и ждать итогов конкурса, которые будут объявлены 9 января.

Победителя определят по количеству лайков к посту с рисунком. Прием рисунков будет осуществляться до 30 декабря.

Напомним, на страничке Василисы в Инстаграм можно найти информацию о новогодних мероприятиях нашего города. Заходите, подписывайтесь и планируйте свои новогодние каникулы с пользой.