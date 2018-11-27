На сцене "Торфяника" прозвучит "Drum Beat"

Долгожданный концерт школы игры на барабанах "Back Beat" состоится на сцене Дома культуры и творчества "Торфяник". Мероприятие обещает быть очень впечатляющим.
В этот раз ученики школы готовят зрителям настоящее шоу. "Drum Beat" - под таким звучным названием пройдет концерт. Каждый ученик выйдет на сцену и сыграет свою композицию. Такого разнообразия стилей и направлений еще не звучало в одном месте.
Концерт пройдет 16 декабря в 16 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26). Вход на мероприятие 150 рублей, количество мест ограничено.
Подробности можно уточнить по телефону 8-902-812-30-24, а также в группах "Вконтакте" "Drum Beat" и школы игры на барабанах "Back Beat" (0+).
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