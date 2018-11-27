На юбилейном концерте хора "Сибирское раздолье" царила душевная атмосфера

Фото: ЦКиТ

Тюменский народный хор имени Владимира Щеткова "Сибирское раздолье" отпраздновал 30-летний юбилей на сцене Дома культуры и творчества "Торфяник".

Концертная программа "О ней, о России, я песни пою!" была посвящена 30-летию творческого коллектива и присвоению звания "Народный любительский коллектив". Сотни тюменцев пришли поздравить коллектив со столь крупной датой. Переполненный концертный зал, нескончаемые аплодисменты, лучшие песни в исполнении тюменского хора – таким запомнился горожанам праздничный вечер.

С юбилеем хор русской народной песни "Сибирское раздолье" поздравляли и другие музыканты - хор "Югра", ансамбль "Надежда", хор "Русская песня".

Тюменский народный хор имени Владимира Щеткова "Сибирское раздолье" является старейшим коллективом ДКиТ "Торфяник". На протяжении 30 лет бессменным руководителем хора был Владимир Щетков. В репертуаре хора всегда звучали песни, сочиненные самим руководителем. В составе хора более 30 человек в возрасте от 55 до 77 лет, и сейчас хор имеет статус ветеранского.

С 1 марта 2016 года руководителем коллектива является Александр Колмаков. С 2017 года, в память о своем первом руководителе, хор носит имя Владимира Щеткова. Коллектив является призером и лауреатом многих конкурсов и фестивалей. Самой значимой наградой для хора стал диплом лауреата I степени фестиваля художественной самодеятельности ветеранских организаций "Рубиновый микрофон".

Прекрасным завершением концертной программы стал огромный торт со свечами, который под бурные аплодисменты зрителей вывезли на сцену.

Поздравляем хор "Сибирское раздолье" с юбилеем и желаем дальнейшего процветания и вдохновения!