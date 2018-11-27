В декабре в Тюмени стартует городской форум молодежи Тюмени "МОСТ"

Итоговое мероприятие отрасли молодежной политики – городской форум молодежи Тюмени "МОСТ" пройдет в Тюмени 7 и 8 декабря.

Площадками для проведения масштабного мероприятия станут Областная научная библиотека имени Менделеева (Орджоникидзе, 59) и Музейный комплекс имени Словцова (Советская, 63).

Организаторы подготовили насыщенную программу. В первый день запланированы образовательные и дискуссионные площадки "Современное состояние добровольчества в России и на территории Тюменской области", "Состояние современного русского языка в образовании, массмедиа, разговорной речи, литературе, песенной культуре", лекционная площадка "Состояние современного русского языка как отражение состояния современного общества в России".

Также пройдет городская конференция "Добровольчество: актуальные вопросы, приоритеты развития" и отборочный этап защиты проектов представителями Молодежной администрации.

Во второй день будет работать выставка "ДоброЭКСПО". На ней представят идеи, услуги для детей и молодежи, состоится пленарное заседание. В программе мероприятия заявлены дискуссионные площадки: "Про добровольчество", "Про бизнес", "Про политику", второй этап защиты молодежных проектов, мастер-классы, встречи с экспертами, представителями органов власти, бизнес – сообщества, культурной сферы. Заочно пройдет отраслевой конкурс дополнительных общеобразовательных программ.

Организаторы мероприятия - департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр".

Для участия в форуме необходимо подать заявку на сайте АИС Молодежь России.