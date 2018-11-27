Тюменцы ждут повторения фестиваля "Осенняя рапсодия"

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Грандиозный фестиваль нового формата "Осенняя рапсодия" собрал в Тюмени полные залы. Новые мелодии, композиции и масса позитивных эмоций – таким его запомнили тюменцы в этом году и с нетерпением ждут повторения.

Феерическим началом фестиваля стал концерт во Дворце культуры "Нефтяник" под названием "Битва оркестров". В исполнении оркестров прозвучали классические композиции и мелодии современных исполнителей, таких, как Lady Gaga, Beyonce, The black eyed peace. Своими творческими композициями гостей радовали солисты Наталья Малаенко и Михаил Шепеленко.

Спустя несколько дней на сцене Дома культуры и творчества "Торфяник" зазвучала "Детская осенняя рапсодия". В концерте принимали участие творческие коллективы Домов культуры "Водник", "Орфей", "Торфяник" и школ искусств Тюмени. Зрителей порадовали вокальные и хореографические номера юных тюменцев, а цирковые студии привели публику в полный восторг от захватывающих номеров.

Продолжил радовать тюменцев концерт "Осенний MIX". Увлекательную программу подготовили ансамбль русских народных инструментов "Ваталинка" и фольклорный ансамбль "Росстань". В одной программе прозвучали народные песни, романсы, мелодии советской и зарубежной эстрады.

Зрители с восхищением слушали произведения на русском, итальянском и испанском языках. Солист Центра культуры и творчества "Тюмень" Михаил Шепеленко на протяжении всего вечера приводил в восторг гостей концерта своим творчеством. Зрители искупали артистов в овациях.

Завершающим мероприятием феерического фестиваля нового формата стал концерт "Пой с нами" в ТРЦ "Кристалл". В рамках концертной программы выступили вокальные группы "Коsмос", "Арабелла" и, конечно же, вокал-бэнд "Матрица". Зрители получили заряд эмоций на все выходные. Под зажигательные хиты гостям не удалось устоять на месте, танцевали все: и взрослые, и дети. Кроме того, на мероприятии состоялись конкурсы и викторины с призами от партнеров проекта.

Организаторы концерта, Департамент культуры Администрации города Тюмени и Центр культуры и творчества "Тюмень", готовились удивить тюменцев и гостей города, и у них это вышло с большим успехом. Организаторы немного приоткрыли завесу тайны и сообщили, что уже в начале нового года планируется провести новую "Битву оркестров" на радость зрителям.