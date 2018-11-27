Тюменцы могут подарить чужим детям новогодние костюмы

Региональный центр "Семья" в Международный день благотворительности #ЩедрыйВторник, 27 ноября, объявил о старте ежегодной предновогодней акции "Подарим детям праздник".

Тюменцам предлагают поучаствовать в сборе карнавальных костюмов для ребят из многодетных, малоимущих семей. Костюмы для юных принцесс, пиратов и других сказочных персонажей принимаются в социальную "Лавку добра" до 28 декабря.

Вещи не обязательно должны быть новыми, принимаются также бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. Передать их в "Лавку добра" можно через пост охраны в любое удобное время по адресам:

пр. Геологоразведчиков, д. 14а;

ул. Амурская, д. 150;

ул. Ермака, д. 1а.

Выдача костюмов осуществляется на улице Ермака, д.1а (пн. — санитарный день, вт.-чт. —9:00-18:00, пт. — 9:00-17:00).

"В рамках проекта "Творить добро просто!" "Лавка добра" функционирует в течение всего года. Вы можете оказать благотворительную помощь нуждающимся семьям, пожертвовав одежду, обувь, бытовую технику, канцелярские товары, игрушки, а также школьные принадлежности, которые будут переданы в семьи, нуждающиеся в них", - напоминают специалисты центра "Семья".