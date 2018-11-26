Участники Стэнфордского форума в Тюмени дали старт международному проекту

Фото - "Моя территория".

24 ноября завершился тюменский этап Стэнфордского российско-американского форума. Его участники дали старт новому международному проекту: 45 студентов США, России, Австралии и других стран создали картину. На ней написан слоган "Create" рядом с логотипами тюменских международных проектов 2018 года: Стэнфордский форум, CreativeMornings и talk-форум Культuritsa.

Региональный этап форума проводится в Тюмени с 2015 года и является частью Российской конференции. В этом году в нем участвовали студенты из Стэнфордского, Колумбийского, Принстонского, Калифорнийского университетов, МГУ, МГИМО, СПбГУ и Высшей школы экономики. Студенты ведущих университетов России и США проводят совместные исследования, обсуждают острые вопросы российско-американских отношений и предлагают пути их улучшения. Результаты они представят в апреле на конференции в Стэнфорде.

Холст будет путешествовать по городу и напоминать его жителям о предстоящем talk-форуме Культuritsa, который пройдет 9 декабря. В этот день в областную столицу приедут эксперты из пяти стран СНГ по направлениям медиа, творчество, креативные индустрии, урбанистика и социальное предпринимательство. Встречи пройдут в музейном комплексе имени Ивана Словцова, на них обсудят тренды этих направлений в международной повестке вместе с тюменцами, сообщили в "Моей территории".

Проект будет проходить в Тюмени третий раз. В этом году участников также ждет интерактив в формате гостевин, где они познакомятся с культурой народов и посетят фудкорт с едой разных стран и национальностей. Зарегистрироваться и стать участником можно здесь.

Стэнфордский форум проходил в Тюмени 23 и 24 ноября. Участники были разделены на 10 рабочих групп по сферам проектной деятельности: от климата и окружающей среды до предпринимательства. Студенты знакомились с экономикой и социальной средой региона, собирали материалы для своих проектов и знакомились с промышленным потенциалом Тюменской области. Особенностью форума в 2018 году стала презентация нашего региона с использованием виртуальной и дополненной реальности, а также других современных технологий, разработанных "Инфопарком".

Рави Патель, организатор форума в США:

Для нас важно узнать о сибирской культуре, об экономике и о помощи со стороны государства предпринимателям малого бизнеса. Наша группа познакомилась с местным пекарем. Владелец заведения рассказала нам, что по образованию она — IT-специалист, однако нашла свою страсть в другой отрасли. На данный момент ее пекарня одна из лучших, где мы были. Для нас важно понимать человеческую сторону каждого бизнеса, поэтому эта встреча была очень полезна.