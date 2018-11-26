Врач Федерального центра нейрохирургии рассказал о роли нейрохирургии в современной реабилитации

Фото предоставлено пресс-службой ФЦН

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Nexus Medicus 2018: "Современные подходы к вопросам реабилитации" состоялась в Ульяновске. В ней приняли участие более 1200 специалистов из разных регионов России. В качестве одного из спикеров насыщенной программы выступил невролог Алексей Кудряшов - заведующий организационно-методическим отделом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, к.м.н, председатель областного регионального отделения Союза реабилитологов.

Конференция проходила при поддержке Союза реабилитологов России, Научного центра неврологии, НФПК, Министерства здравоохранения Ульяновской области. В работе приняли участие специалисты в области медицинской нейрореабилитации – неврологи, нейрохирурги, кардиологи, физиотерапевты, врачи ЛФК, клинические психологи, травматологи-ортопеды, медицинские сестры.

Основными темами стали перспективы развития медицинской реабилитации в России и за рубежом, актуальные вопросы нейрореабилитации при сосудистых заболеваниях головного мозга, реабилитационный потенциал и управление реабилитационным процессом при патологии периферической нервной системы и нервно-мышечных заболеваниях, возможности восстановления при нейродегенеративных поражениях головного мозга, а также высокотехнологичные средства реабилитации.

Как рассказал Алексей Кудряшов, программа конференции была насыщенной, тема освещалась с разных сторон. Особый интерес представлял доклад о том, какой вклад вносит в современную реабилитацию нейрохирургия.

"Большинство неврологов и реабилитологов до сих пор не знают, какова роль нейрохирургии в современной нейрореабилитации. Надо сказать, что слушатели восприняли эту информацию с большим интересом. Удалось рассказать, что на этапе гигантского рывка отечественной нейрохирургии появились технологии не только вспомогательные, но и альтернативные и даже единственные, они способны переломить ход реабилитационного процесса и поднять пациента на новый уровень качества жизни", - отметил Алексей Алексеевич.

Так, Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени является передовым учреждением, которое применяет современные технологии для реабилитации пациентов с хроническим болевым синдромом, со спастическим синдромом, фармакорезистентной формой эпилепсии, болезни Паркинсона. Центр имеет огромный для России опыт как по реконструктивным операциям на сосудах шеи, так и по реконструктивным операциям, которые осуществляют реваскуляризацию – то есть дают возможность заново кровоснабжать пострадашие зоны головного мозга после травмы, инсульта, оперативного лечения.

Отметим, в рамках оказания плановой высокотехнологичной помощи по нейрохирургии большую долю оперативного лечения в ФЦН занимает функциональная нейрохирургия, которую можно назвать нейрохирургией качества жизни, реабилитационной.

В центре еще в 2011 году по инициативе главного врача учреждения, профессора Альберта Суфианова открылось отделение ранней нейрореабилитации, которое занимается оказанием помощи в течение первых часов после операционного лечения сразу в реанимационном отделении. Для тех пациентов, которые самостоятельно обращаются за помощью, 2-3 раза в неделю в вечернее время, после основной работы, специалисты ФЦН ведут консультативные приемы, где рассказывают о том, какие методы и в какой срок могут оказаться наиболее эффективными при тех или иных патологиях.