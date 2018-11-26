Тюмень возглавила десятку городов с самым высоким качеством жизни

Итоги исследований качества жизни населения в городах России подвел Финансовый университет при правительстве РФ. Городами с самым высоким качеством жизни были признаны Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

Как сообщил "Российской газете" проректор Финансового университета Алексей Зубец, в основу оценки легли результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Для оценки качества жизни также использовались данные Росстата.

При исследовании городов учитывался ряд параметров: качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства, работа городских властей, оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка горожанами своего уровня дохода.

Алексей Зубец уточнил, что Тюмень не занимает первое место ни по одному из параметров, но то, что во всех рейтингах, составленных Финансовым университетом, она попадала в десятку лучших, обеспечило ей первое место по итоговому индексу.

Самые высокие баллы у Тюмени по таким показателям, как оценка работы городских властей (81) и развитие культуры и образования (79), наименьший результат по такому параметру, как работа ЖКХ и объем жилищного строительства (64).

Эксперты отмечают, что Казань — в числе лидеров практически по всем позициям, в Екатеринбурге достаточно высокая оценка состояния медицины, хорошая оценка дорог, доступности образования и культуры, а Сургут занимал бы гораздо более высокие позиции в рейтинге, если бы не тяжелая ситуация с развитием образования и культуры.

Рейтинг городов с высоким качеством жизни населения:

1. Тюмень,

2. Грозный,

3. Москва,

4. Казань,

5. Сочи,

6. Екатеринбург,

7. Санкт-Петербург,

8. Череповец,

9. Тула,

10. Сургут,

11. Краснодар,

12. Калуга,

13. Нижневартовск,

14. Уфа,

15. Нижний Тагил.