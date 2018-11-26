Тюмень возглавила десятку городов с самым высоким качеством жизни

Итоги исследований качества жизни населения в городах России подвел Финансовый университет при правительстве РФ. Городами с самым высоким качеством жизни были признаны Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.
Как сообщил "Российской газете" проректор Финансового университета Алексей Зубец, в основу оценки легли результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Для оценки качества жизни также использовались данные Росстата.
При исследовании городов учитывался ряд параметров: качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства, работа городских властей, оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка горожанами своего уровня дохода.
Алексей Зубец уточнил, что Тюмень не занимает первое место ни по одному из параметров, но то, что во всех рейтингах, составленных Финансовым университетом, она попадала в десятку лучших, обеспечило ей первое место по итоговому индексу.
Самые высокие баллы у Тюмени по таким показателям, как оценка работы городских властей (81) и развитие культуры и образования (79), наименьший результат по такому параметру, как работа ЖКХ и объем жилищного строительства (64).
Эксперты отмечают, что Казань — в числе лидеров практически по всем позициям, в Екатеринбурге достаточно высокая оценка состояния медицины, хорошая оценка дорог, доступности образования и культуры, а Сургут занимал бы гораздо более высокие позиции в рейтинге, если бы не тяжелая ситуация с развитием образования и культуры.
Рейтинг городов с высоким качеством жизни населения:
1. Тюмень,
2. Грозный,
3. Москва,
4. Казань,
5. Сочи,
6. Екатеринбург,
7. Санкт-Петербург,
8. Череповец,
9. Тула,
10. Сургут,
11. Краснодар,
12. Калуга,
13. Нижневартовск,
14. Уфа,
15. Нижний Тагил.
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