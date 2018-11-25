"Щедрый вторник" провели в Ялуторовске

Источник: группа "Щедрый Вторник" ВКонтакте

Волонтёры молодёжного социально-делового центра в Ялуторовске приняли участие в акции "Щедрый вторник", приуроченный к всемирному дню благотворительности. Они оказали помощь одинокой пенсионерке Екатерине Кудымовой.

79-летняя Екатерина Артёмовна обратилась в Молодёжный центр за помощью: она не могла самостоятельно перенести поленья под крышу сарая. Волонтёры откликнулись и за пару часов слаженной работы сложили крепкую аккуратную поленницу. Через некоторые время молодые люди вновь нанесли визит пенсионерке, принесли подарки, которые оказались полезны в быту. Например, вкрутили новые лампочки в доме, которых, как оказалось, очень не хватало.

20 ноября в рамках акции "Щедрый вторник" волонтеры сделали пожилой женщине подарок: продуктовую корзину и хозяйственные мелочи, пишет "Тюменская область сегодня".

Массово акция "Щедрый вторник" в России пройдёт 27 ноября, однако мероприятия в рамках этой благотворительной инициативы рекомендовано проводить в период с 20 ноября по 4 декабря 2018 года.