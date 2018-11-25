В Тюмени определится победитель турнира по настольному футболу

13:24 25 ноября 2018
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pixabay.com

Суперфинал турнира по настольному футболу "кикеру" пройдет в Тюмени 28 ноября. В итоговом соревновании примут участие 16 игроков, которые прошли предыдущие этапы в течение месяца.

В ноябре еженедельно проходил один из полуфинальных этапов турнира. Состязания шли в режиме "сам за себя" и "друг против друга". Команды не участвовали, попробовать свои силы могли все желающие. Из каждого предварительного раунда в финал проходило четыре участника, показавших самые лучшие результаты. В итоге финалистами стали 16 тюменцев в возрасте от 18 до 35 лет, пишет "Мой портал".

Победитель финального этапа получит кубок чемпиона и сертификат от партнера проекта.

Теги: турнир , футбол
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