В Тюмени определится победитель турнира по настольному футболу

Суперфинал турнира по настольному футболу "кикеру" пройдет в Тюмени 28 ноября. В итоговом соревновании примут участие 16 игроков, которые прошли предыдущие этапы в течение месяца.

В ноябре еженедельно проходил один из полуфинальных этапов турнира. Состязания шли в режиме "сам за себя" и "друг против друга". Команды не участвовали, попробовать свои силы могли все желающие. Из каждого предварительного раунда в финал проходило четыре участника, показавших самые лучшие результаты. В итоге финалистами стали 16 тюменцев в возрасте от 18 до 35 лет, пишет "Мой портал".

Победитель финального этапа получит кубок чемпиона и сертификат от партнера проекта.