Киноленты местных авторов покажут на фестивале в Тюмени

Фестиваль короткометражек "TMN KINO" пройдет 1 декабря в Тюмени. Представить жителям города свои фильмы могут все желающие.

Показ конкурсных лент будет проходить в кинозале по адресу: ул. Д. Менделеева, 1. Начало в 19:30, вход свободный, количество мест ограничено – потребуется предварительная регистрация на tmn-id.

Фильмы участников проходят обязательную модерацию у организаторов. Кроме того, в финале пройдет презентация фильма "Про неё" команды проекта "72 истории о Тюмени" сценариста Ивана Кармацкого. Ранее команда проекта собирала реальные истории о том, как менялась Тюмень и как эти перемены отразились на жизни граждан, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Фестиваль проводится на средства гранта конкурса "Моя идея".