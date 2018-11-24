Тобольская школа отметила вековой юбилей

Школа №15 Тобольска отмечает свое 100-летие. В честь этого события в учебном заведении состоялась масштабная презентация проектов и праздничный концерт.

Педагогов, учеников, сотрудников и ветеранов школы №15 поздравил глава города Владимир Мазур. Он подчеркнул роль учебного учреждения как центра культурной и досуговой жизни района:

Здесь преподавали замечательные учителя, вошедшие в историю просвещения сибирского края Люди, по-настоящему любящие свою творческую профессию, которых отличает педагогическое мастерство, талант создавать всюду атмосферу созидания и добра. Время неумолимо, но неизменными в школе заложенные сто лет назад традиции любви и уважения. Из стен школы вышли знаменитые выпускники - ученые, писатели, педагоги, руководители крупных промышленных предприятий. В музее школы бережно хранится память о бывших воспитанниках и наставниках.

Глава города пожелал коллективу школы неустанного поиска подходов к обучению и воспитанию подрастающего поколения, творческих успехов, здоровья и благополучия и зачитал памятный адрес от губернатора Тюменской области Александра Моора. В качестве подарка Мазур вручил директору школы Саиду Хисматуллину телевизор, а сотрудникам и педагогам благодарственные письма и почетные грамоты.

Приятным подарком для школы от департамента науки и образования Тюменской области стала лаборатория "Науколаб", а от депутата областной думы Владимира Майера - футбольные ворота.

Тобольский район передал в дар музею школы подлинную рукопись Якуба Занкиева.

"Школа 15 - учебное заведение со своими традициями и яркими достижениями. На её территории создан уникальный Абрамовский экологический парк, ведётся активная досуговая деятельность, есть серьёзные успехи в спорте, научно-исследовательской работе и музейном деле", - отметили в администрации Тобольска.