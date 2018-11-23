В Тюменской области заболеваемость ОРВИ не превышает эпидпорога

По последним сведениям регионального управления Роспотребнадзора, на территории Тюменской области отмечается низкая заболеваемость ОРВИ. За неделю заболело 10398 человек, что ниже заболеваемости за тот же период 2017 года на 3%. Эпидемический порог не превышен. По результатам мониторинговых исследований регистрируются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

По данным на 20 ноября, на территории региона от гриппа привито более 680 тысяч человек, что составило 46% от совокупного населения. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует тюменцам сделать выбор в пользу вакцинации против гриппа и поставить прививку до начала подъема заболеваемости.

Консультации по вопросам вакцинации можно получить по телефону горячей линии управления: 8-9044-92-92-30.