Куда сходить в Тюмени с детьми в эти выходные?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 специально для вас составила ТОП лучших мероприятий для всей семьи на ближайшие выходные.

Спектакль "Зайкина избушка"

Когда: 24 ноября в 12:00

Где: Театр кукол, ул. Кирова, 36

Стоимость: 200 рублей

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Зайки, петушки, лисички и прочие птички и зверушки ночью тоже спать должны. Всем хочется иметь свою норку, гнёздышко, а лучше избушку — тёплую, уютную. А где такую взять? Сам построить не каждый может. Лиса-плутовка решила этот вопрос очень просто — хитростью поселилась у Зайчика, а потом его и выгнала!

В русских народных сказках Лиса встречается часто, как правило, в авантюрном облике и даже с хищными повадками, страдает от неё и мелкое и крупное зверьё. Вот и в нашем представлении Рыжая сразу в двух сказках набедокурила. Спектакль исполняется в костюмах и масках.

Региональный этап всероссийской акции "Уличный красава"

Когда: 24 ноября в 11:00

Где: на двух площадках — в СК "Строймаш" (ул.Индустриальная, 49а) и СК "Прибой" (пр.Борцов Октября, 2а, кор.1)

Бесплатно!

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Региональный этап всероссийской акции "Молодежки ОНФ" по дворовому футболу "Уличный красава" пройдет 24 ноября. По итогам муниципальных отборов в него вышли 20 команд.

"Уличный красава" — всероссийская акция по дворовому футболу, которую проводит "Молодежка ОНФ" совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Это самые масштабные состязания по дворовому футболу, главным призом в котором станет футбольное поле рядом с домом. А финал всероссийской акции пройдет на стадионе, на котором играли легенды мирового футбола на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018.

Выходные в батутном парке

Когда: 24 и 25 ноября в 12:00

Где: "Атмосфера", ТРЦ "Тюмень Сити Молл", ул. Тимофея Чаркова, 60

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По старой доброй "атмосферной" традиции организаторы приглашают всех на совместные улетные выходные!

Цирковое шоу "Королевские тигры Суматры"

Когда: 24 ноября в 12:00 и 16:00, 25 ноября в 16:00

Где: Тюменский цирк (ул. Первомайская, 15)

Вход: от 600 рублей, дети до 3 лет бесплатно

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"Королевские тигры Суматры" — это белоснежные японские шпицы, высшая школа конного мастерства, перуанские говорящие попугаи, гимнасты под куполом цирка, эквилибрист "Император", жонглеры, смелые и отважные канатоходцы, блистательный клоунский дуэт "Стелла и Арто" и, конечно же, 12 гигантских королевских тигров.

Мастер-класс "Подарок маме"

Когда: 24 ноября в 11:30 и 12:45

Где: Логопедическая студия "Болтушки", Демьяна Бедного 83/1

Стоимость: 250 рублей

4+

Для мальчиков и девочек в эту субботу пройдет мастер-класс "Подарок маме", где ребята отлично проведут время и своими руками сотворят подарок для своей мамы. Для детей 4–7 лет создание "Портрет мамы" в 11:30. Для детей 7–14 лет создание "Волшебный цветок" в 12:45. Запись по телефону 60-34-80.

Индивидуальные занятия и массовые катания на коньках

Когда: по субботам и воскресеньям в 15:00, 17:00 и 19:00

Где: каток "Прибой", пр. Борцов Октября, 2а, стр.1

Стоимость: 200 рублей (до 6 лет), 450 рублей (взрослый); прокат коньков 100 рублей

3+

Хорошая возможность весело и спортивно провести время, а также подготовиться к зимнему сезону. А благодаря индивидуальным занятиям вы сможете уверенно стоять на коньках и получить от катания истинное удовольствие.

Питомник экзотических животных "У Лукоморья"

Когда: в любой день с 10:00 до 20:00

Где: д. Патрушева, ул. Солнечная, 25

Вход: от 250 р./чел.

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В уникальном домашнем питомнике можно увидеть кормление медведя, поцеловать гуанако, погладить дикобразов и пожать руку обезьянке.

Кроме того, в питомнике представлены енотовидные собаки, медведица, рыси, красные лисы, пони, еноты-полоскуны и другие животные.

Концерт-поздравление "Мамина Любовь"

Когда: 24 ноября в 12:00

Где: "Пионер", ул. Челюскинцев, 46

Вход свободный!

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Концерт, посвященный празднованию Дня матери. В концерте примут участие творческие коллективы дворца "Пионер": ансамбль народного танца "Юность Сибири", ансамбль эстрадного танца "Карнавал", театр танца "Европа" и "Возрождение", цирковая студия "Арлекин", ансамбль народной песни "Родничок", вокальный ансамбль "Музыкальный трамплин" и многие другие. Изюминкой концерта станут ведущие, которыми на этот раз будут не взрослые, а дети.

Hand Made маркет

Когда: 25 ноября в 12:00

Где: парк-отель "ЛетоЛето", ул.Щербакова, 87/1

Вход свободный!

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В это воскресенье тюменцев ожидает Hand Made маркет для настоящих и будущих родителей от Tmn_master. Здесь будут товары для детей от тюменских мастеров, детские локации, интересные мастер классы, фотозона, анимация и розыгрыш призов!

Продолжение здесь.