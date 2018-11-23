Тюменцы смогут пройти тест на ВИЧ в передвижной лаборатории

Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, пройдет в Тюмени 1 декабря в торгово-развлекательном центре "Тюмень Сити Молл".

В 12 часов для посетителей торгового центра организаторы устроят тематическую викторину с розыгрышем призов и интернет-флешмоб. Все желающие смогут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ в передвижной лаборатории, а также получить консультацию специалиста Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Акцию проводит Областной центр профилактики и реабилитации. Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, проходят во всех муниципальных образованиях области в рамках проекта "Тюменская область — территория здорового образа жизни!".