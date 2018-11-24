Актеры из Германии провели мастер-классы в Тюмени

Фото группы "Российско-Германский культурный обмен" "ВКонтакте"

Во время культурного обмена в Тюмени немецкие режиссеры Йорг Михан и Ханна Шефер провели два мастер-класса по актерскому мастерству для всех желающих. Ключевым событием выбранного формата работы стало создание двух трупп, в каждой из которых были заняты актеры из Германии и Тюмени, пишет "Тюменская линия".

Одной из трупп руководил иностранный режиссер, а другой - из России. Итоговый спектакль, состоящий из двух историй, показан на сцене спортивного комплекса "Зодчий". Помимо этого, гостей погрузили в российскую культуру с головой - их знакомили с местной кухней, сибирской природой и даже провели для иностранцев Новый год с Дедом Морозом.

"Мне понравилось, что помимо репетиций на проекте много времени уделялось живому общению, прогулкам по городу. Также мы узнали русскую культуру, учились говорить на русском и наслаждались прекрасной кухней. Я выбрал труппу с российским режиссером, очень хотелось посмотреть на рабочий процесс в другой стране", — поделился впечатлениями актер Кристиан Шретер.

Актеры театра-студии "Быть" признались, что благодаря культурному обмену получили не только новый опыт, но и нашли себе новых знакомых и друзей. Завершился пятидневный российско-германский культурный обмен совместным спектаклем о мечте.

Организатором мероприятия выступил молодежный театр-студия "Быть" при Тюменском индустриальном университете в лице руководителя и режиссера коллектива Артема Васильева. Идею проведения культурного обмена в формате творческой лаборатории поддержал грантовый конкурс "Моя идея".