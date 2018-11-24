"Дзержинец" открыл в Тюмени семейный клуб по интересам

Семейный клуб появился в Тюмени на базе центра "Дзержинец" в рамках работы пространства для молодежи #Городмолодых72. Вступить в клуб может любая пара, которой интересно проводить вместе и общаться с другими семьями.

Идея этого проекта принадлежит самим семьям – активистам Семейного добровольческого движения "Крылья", пишет "Комсомольская правда – Тюмень". Анна Чернухина, мама двух детей, любящая и любимая жена предположила, что не только ее семья любит настольные игры, и не ошиблась! На первый семейный вечер настольных игр, который прошел в середине ноября, пришли интересные, активные и готовые дружить семьи. Участники проекта уже предположили, какими будут их встречи, как сделать их интереснее и полезнее.

"Очень часто у нас есть что сказать или о чем рассказать, поэтому, я думаю, мы предоставим всем желающим возможность высказаться на любую тему, – рассказывает Анна, - сценаристом мероприятия, может быть любой желающий. То есть у каждого будет возможность реализовать свои творческие способности".

Следующая встреча состоится 1 декабря в 17:00 по адресу: ул. Механическая 3/1 (ЦВР "Дзержинец"). Участвовать может любая пара, условий два: взять с собой супруга, а детей оставить с бабушками или нянями.