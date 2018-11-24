Огнеборцы обучили жителей тюменских сел правилам пожарной безопасности

Сотрудники МЧС провели профилактические рейды по пожарной безопасности в Омутинском, Армизонском и Юргинском районах Тюменской области. Особое внимание уделили исправности печей и дымоходов, а также порядку действий при возникновении пожара, пишет "Тюменская область сегодня".

По словам начальника межрайонного отдела надзорной деятельности № 6 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Владимира Бутакова, с начала 2018 года года в регионе обследовано более десяти тысяч жилых зданий, обучение прошли более 22 тысяч домохозяев. За нарушения пожарной безопасности привлечено к административной ответственности 45 селян.

Вместе с тем участники рейдов предупредили домохозяев о том, что в Тюменской области участились случаи мошенничества, когда пенсионерам предлагают установить автономные дымовые пожароизвещатели за деньги. Специалисты еще раз подчеркнули: датчики дыма в жилых помещениях, где проживают граждане пожилого возраста, монтируют бесплатно.