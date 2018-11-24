Омские модные эксперты провели лекции в тюменском музее

Фото пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения

Представители омской школы моды, члены Союза дизайнеров России Юлия Герасимова и Наталья Соснина провели лекции в тюменском музейном комплексе имени Словцова в рамках XX Всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна, искусств, сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Эксперты интересно рассказали о том, как мода и костюм стали воплощением гендерных трансформаций. Об основных трендах "Лондонского фестиваля дизайна – 2018" интересно рассказал председатель жюри, член Союза дизайнеров России Виктор Брагин.

Программу продолжило открытие сразу двух выставок. Проект "Мастер", посвященный творчеству Николая Пискулина, члена Союза дизайнеров России. Он представил работы автора, который стоял у истоков тюменского графического дизайна. В экспозициях выставочного проекта "Нестрогая достоверность" демонстрировались произведения членов Союза дизайнеров России Михаила Гардобея и Елены Улькиной - живописные полотна, работы, выполненные в технике "инкрустация по драпу" и других.

Организатор Тюменского фестиваля – Тюменское региональное отделение Союза дизайнеров России при поддержке факультета дизайна, визуальных искусств и архитектуры Тюменского государственного института культуры. Организационный партнер – Тюменское музейно-просветительское объединение. Работа выставок продлится до 9 декабря 2018 г.