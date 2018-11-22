"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты в цирк на шоу "Королевские тигры Суматры"

Бесплатные билеты на фееричное шоу "Королевские тигры Суматры" могут выиграть подписчики проекта "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм".

Для участия в розыгрыше "ВКонтакте" необходимо быть подписчиком группы, сделать репост конкурсной записи. При репосте оставить комментарий, состоящий минимум из трёх слов, под постом в группе и на своей странице.

Для участия в Инстаграме подписчик должен лайкнуть пост с розыгрышем и упомянуть в комментарии троих реальных друзей. Количество комментариев не ограничено, но повторять одних и тех же друзей нельзя.

В программе грандиозного хищного шоу гигантских тигров: белоснежные японские шпицы, высшая школа конного мастерства, перуанские говорящие попугаи, гимнасты под куполом цирка, эквилибрист "Император", жонглеры, смелые и отважные канатоходцы, блистательный клоунский дуэт "Стелла и Арто".

И, конечно, аттракцион, ради которого стоит провести свой выходной в Тюменском цирке - "Суматранские тигры": одновременно на манеже 12 гигантских королевских тигров с острова Суматра под руководством легендарного дрессировщика, народного артиста России Николая Павленко.

Победителей объявят 24 ноября 2018 года. Счастливчиков определят среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения.

Внимание! Победители получат по два билета каждый на цирковое шоу, которое состоится 25 ноября в 16 часов в Тюменском цирке.

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.