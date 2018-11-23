Чемпионат банщиков пройдет в эти выходные в Тюменской области

С 24 по 25 ноября в Ялуторовске на площадке клуба "ДобраБаня" пройдет II Чемпионат Тюменской области по парению. Банщики региона будут соревноваться по трем номинациям: парение, спа-баня и smart-баня.

Ялуторовская площадка выбрана не случайно, она единственная пока соответствует регламенту Чемпионата. Основная миссия мероприятия - популяризировать оздоровительный и профилактический аспект бани.

"Баня – это оздоровление и гармонизация человека", - считает инициатор и организатор мероприятия, судья международной категории Елена Абибок. - Мы приглашаем к участию банщиков области, ведь Чемпионат – это не только соревнование, это и обучение. Критериев хорошего парения много: от владения паром и банными вениками до манеры общения с клиентом. В рамках Чемпионата проведем и круглый стол, где мастера поделятся навыками, секретами. Для нас важно донести информацию, что баня – это далеко не развлечение. Это профилактика заболеваний, это "отладка" тела и гармонизация духа. Поэтому мы вводим и новую номинацию smart-баня (умная баня). Это направление, для тех специалистов, которые подходят к бане исключительно как к оздоровительной процедуре. Помощь организму человек получает за счет стимуляции внутренних ресурсов организма. Отличительная особенность этой номинации в том, что участник не знаком с моделью и ему нужно диагностировать ее тут же на конкурсной площадке и предложить программу оздоровления. Уверена фестиваль будет интересен и участникам, и зрителям".

Своё участие уже подтвердили мастера из Ялуторовска, Тюмени, Сургута и Когалыма. Кроме призов победители получат право представлять Тюменскую область на Всероссийских соревнованиях: на фестивале Smart-баня в декабре в Москве и Всероссийском Чемпионате "Русь Банная -2019", который пройдет в Ногинске летом.