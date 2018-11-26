Тюменские депутаты предложили повысить стипендии талантливым школьникам

Фото - https://duma.tyumen-city.ru

Двести школьников Тюмени в 2017 году получали ежемесячную стипендию за особые успехи в учебе, спорте и творческой деятельности. Депутат гордумы Андрей Потапов отметил, что сегодня размер стипендии составляет 900 рублей, и предложил эту сумму в следующем году увеличить.

Речь о поддержке талантливой молодежи зашла на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, основной темой которого стали итоги реализации муниципальной программы "Образование" за 2017 год. В прошлом году на эти юные таланты из городского бюджета было израсходовано 7 млн рублей. Помимо выплаты стипендий, средства направлялись на организацию образовательных мероприятий, в том числе поездок в другие города.

Конечно, время идет, инфляция, но и 900 рублей - это тоже очень неплохо. это стимул. Если будет возможность увеличения этой суммы - будет прекрасно", - поддержала депутата председатель постоянной комиссии Елена Бойко.

Заслушав доклад представителя департамента образования, депутаты задали ряд вопросов, которые волнуют их избирателей.

В частности, Дмитрий Елагин поинтересовался, по какому принципу предоставляются места в детсадах и почему в статье о школьном питании появилась значительная экономия. Депутату пояснили, что не везде есть возможность предоставить ребенку садик рядом с домом, поэтому выделяется место в другом учреждении, как правило, в центре. Место в нужном детсаду предоставляется тогда, когда кто-то из детей переходит в другой. Что касается питания, то муниципалитет компенсирует часть затрат: 12,4 рубля - на школьника, 55 - на тех ребят, чьи семьи в сложной жизненной ситуации и 123 рубля - на детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году на эту статью расходов было заложено 282 млн рублей, около 70 остались неизрасходованными. Экономия произошла из-за того, что дети в столовых какие-то дни не питались - болели, из-за отмены занятий и так далее. Сотрудница департамента отметила, что вопрос питания детей всегда стоит на особом контроле, общественное мнение мониторится и вопросы решаются по мере их возникновения.

Депутат Наталия Путина отметила, что школьное питание является сбалансированным и направлено на формирование правильных пищевых привычек, поэтому школам нужно больше проводить разъяснительных бесед с родителями по данной теме.

Роман Явныч попросил уточнить, каким образом в прошлом году в детсадах удалось организовать 500 дополнительных мест. Оказалось, что уплотнения в группах не произошло. Просто приспособили под дополнительные группы свободные помещения. В одном из садов, например, после объединения с другим, освободилась бухгалтерия, ее соединили с соседним кабинетом, пояснила Екатерина Вешкурцева.

Депутат Иван Романчук отметил, что об эффективности работы школ можно судить по двум основным параметрам: средний бал ЕГЭ в сравнении с соседними регионами и успехи в статусных олимпиадах, в первую очередь во всероссийской олимпиаде школьников. Чиновница ответила, что при сравнении среднего балла по ЕГЭ тюменских школьников с результатами Екатеринбургом нет кардинальных отличий. И по второму параметру у школьников тоже все хорошо: и дети, и их родители замотивированы на участие в олимпиадах, и добиваются в этом отличных результатов.

Комментируя итоги работы комиссии, Елена Бойко отметила, что программа "Образование" в 2017 году почти выполнена. "Меня порадовало, что те финансы, которые были заложены на выполнение данной программы, практически полностью реализованы. Это порядка 9,5 млрд рублей. Очень радует, что в городе поддерживается талантливая молодежь и около 7 млн рублей выделено на одаренных детей в качестве стипендий за успехи в образованию, спорте и культуре. По олимпиадам хорошие показатели: у нас практически 87% школьников участвуют в олимпиадах разного уровня. И тот факт что, 56 % из этих ребят являются победителями – думаю, это отличный показатель работы и департамента образования города, и школ, и родителей", - уверена депутат.

Татьяна Тихонова