Тюменцы отправились на национальный чемпионат "Абилимпикс"

Фото предоставлено центром занятости населения Тюмени и Тюменского района

Команда Тюменской области в составе 18 человек вылетела в Москву для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс". Тюменцы представят регион в 15 компетенциях, среди которых "Психология", "Торговля", Слесарное дело", "Кондитерское дело", "Обработка текста".

Участники от Тюменской области стали победителями регионального чемпионата, который прошел в Тюмени в октябре. Вчера в тюменском центре занятости состоялась организационная встреча с представителями команды, где они поделились своими эмоциями и мыслями накануне отъезда.

Победитель компетенции "Массажист" в категории "Специалисты" Александр Маракулин рассказал, что занимается массажем уже три года. После того, как мужчина попал в ДТП и потерял зрение, то не смог работать в своей отрасли — в строительстве.

"Переход в другую профессию не вызвал затруднений, она мне нравится, и я хочу в ней развиваться. И одним из способов это сделать стал "Абилимпикс", в котором я принимаю участие вот уже во второй раз. В прошлом году на региональном этапе я занял третье место, в этом удалось занять первое. Я к этому шел, и у меня это получилось. Поэтому и на национальный этап еду с верой в свои силы!", — поделился Александр.