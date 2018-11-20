ДК "Орфей" проведет новогодние программы в разных районах города

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Праздничные программы "В гостях у розового поросенка" проведет Дом культуры "Орфей" в разных районах города. Новогодние театрализованные представления для детей, открытие елки, новогодняя дискотека – всё это готовят организаторы предновогоднего праздника.

21 декабря состоится театрализованный концерт "Хрустальный голос зимы" в ДК "Орфей", расположенном по адресу 70 лет Октября, 5в, цена билета составит 100 рублей, начало мероприятия в 18:30.

22 декабря в 12 часов пройдет открытие елки "Новогодняя круговерть" в деревне Комарово, а в 16 часов откроют елку праздничной программой "Чудеса под Новый год" на уличной площади поселка Верхний бор (ул. Славянская, 9).

23 декабря состоится открытие елки в двух филиалах ДК "Орфей". В 14 часов в филиале, расположенном по адресу С.Шахлина, 20, а в 18 часов в филиале, расположенном по адресу 70 лет октября, 5в.

В преддверии нового года, 28, 29 и 30 декабря организаторы проведут новогоднюю дискотеку и театрализованные представления. Так, например, 28 декабря в 17 часов пройдет новогодняя дискотека для учеников 1-4 классов, а в 19:30 для учеников 5-11 классов. Цена билета составит 100 рублей, мероприятие пройдет в ДК "Орфей", по адресу 70 лет Октября, 5в.

29 декабря в 11 часов новогоднее представление покажут малышам в возрасте от 0 до 4 лет. В этот же день в 15 часов пройдет представление для ребят постарше, в возрасте от 5 до 7 лет. Цена билета составит 300 рублей, мероприятие пройдет в ДК "Орфей", по адресу 70 лет Октября, 5в.

30 декабря новогодние представления покажут в филиале ДК "Орфей", расположенном по адресу С.Шахлина, 20. В 11 часов стартует программа для малышей от 0 до 4 лет, а в 15 часов для ребят от 5 до 7 лет. Цена билета 300 рублей.

Всех желающих приглашают на новогодние программы, вместе создать новогоднее настроение и отдохнуть всей семьей.