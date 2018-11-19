У дома-музея Распутина установили памятный знак, связанный с семьей Николая II

Фото: Ирина Алькаева

Памятный знак у дома-музея Григория Распутина установили и презентовали в селе Покровском в эту субботу, 17 ноября.

Торжественная презентация гостям памятного знака состоялась после увлекательной экскурсии по частному музею от директора Марины Смирновой. Она погрузила участников экскурсии в Россию времен последнего русского императора Николая II, рассказала о жизни знаменитой семьи и о судьбе их простого деревенского друга (вся семья называла его именно другом). Григорий Распутин – личность загадочная, до сих пор мнение насчет его деятельности и причастности к царской семье кардинально расходятся.

После экскурсии, насыщенной фактами и личными наблюдениями, гостям предложили выйти на улицу и поприсутствовать при торжественном снятии занавеса с памятного знака. Директор музея лично открыла монумент и зачитала две цитаты, написанные на нем.

Не секрет, что через родное село Распутина пролегал путь Николая II из Тобольска в Екатеринбург к месту расстрела. Во время поездки император записал в своем дневнике: "В с. Покровском, была перепряжка, долго стояли как раз против дома Григория и видели всю его семью, глядевшую в окна".

Вторая же надпись оказалась пророчеством из уст Григория: "Волей или неволей приедут в Тобольск, прежде чем умереть, увидят мою родную деревню" (август 1916).

По словам Марины Смирновой, идея установить знак появилась у них с мужем, они долго размышляли, но все же сделали заказ у тюменской компании на изготовление памятника в довольно необычном виде.

"Случился разлом империи, все рухнуло, и кризис был, в том числе, духовный в стране. Муж предложил сделать памятный знак в виде треснувшего креста. Мы так придумали сами, объяснили работникам, чего именно хотим. И они меньше чем за месяц закончили работу и выполнили ее именно так, как мы хотели", - добавила Марина Смирнова.

Помимо семьи Смирновых в презентации знака принимали участие режиссер Константин Одегов и художник Игорь Рязанцев.

"Дом-музей Григория Распутина привлекает внимание туристов со всей страны, а также из-за рубежа. Посетителями уже стали известные политики, спортсмены, актеры, музыканты. Это один из ключевых объектов в национальном туристическом проекте "Императорский маршрут", и Тюменская область гордится таким наследием", - прокомментировал директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Село Покровское входит в программу национального туристического проекта "Императорский маршрут". Его маршрут пролегает через города, связанные с царской семьей и их окружением.

Помимо Тюмени и Тобольска, туда также входят Москва, Санкт-Петербург, Вятка, Пермь, Алапаевск, Омск и Екатеринбург. Он расскажет о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья последнего императора, о членах императорской семьи – щедрых меценатах и неутомимых благотворителях. Узнать подробности о туре можно на сайте http://императорскиймаршрут.рф. Заказать тур можно на сайте проекта VisitTyumen.

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.